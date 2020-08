Sprung in den Inn löste Großeinsatz aus: Fahndung nach Mann bisher erfolglos

Innsbruck – Zu einem Großeinsatz rückten Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei am Sonntagabend in Innsbruck aus: Gegen 22 Uhr war bei der Leitstelle Tirol ein Notruf eingegangen. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann in schwarzer Badehose im Bereich der Uni-Brücke in den Inn gesprungen und ein paar Meter weit geschwommen sei.