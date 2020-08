Motorkarren kippte in Häselgehr um: 24-Jähriger und 20-Jährige schwer verletzt

Häselgehr – Eine Fahrt mit einem Motorkarren nahm für einen 24-Jährigen und eine 20-Jährige am Sonntag ein böses Ende. Der 24-Jährige lenkte das Fahrzeug im Zuge einer landwirtschaftlichen Tätigkeit in Gutschau auf der so genannten „Alten Bundesstraße" gegen 15 Uhr in Richtung Häselgehr.