Imst und Wacker-Fohlen schielen in der Regionalliga nach oben

Imst – „Wir wollten was anzünden. Dass es so schnell geht, ist natürlich richtig geil“, frohlockt Imst-Trainer Herbert Ramsbacher, nachdem sein Team in den ersten beiden Runden in der heimischen Velly-Arena mit 14 erzielten Treffern gleich eine echte Euphorie entfachte.

„In erster Linie wollen wir uns jetzt einmal für den ÖFB-Cup qualifizieren. Das gab’s in Imst noch nie“, erklärt Ramsbacher, ohne Titel- oder Aufstiegsambitionen zur Seite schieben zu wollen: „Es sind erst zwei Runden gespielt und auch wir haben noch viel Luft nach oben. Was wir im Klub schon vor dem Auftakt verhindern wollten, ist, dass wir bei einer etwaigen sportlichen Qualifikation einen möglichen Aufstieg aufgrund struktureller Umstände verhindern müssen.“

Der Weg in Liga zwei, das weiß einer wie Ramsbacher als Ex-Profi am allerbesten, ist aber sehr, sehr weit. Denn zuerst muss man einen Platz unter den zwei Besten der Regionalliga Tirol lösen und dann im Frühjahr im Sechserfeld der Regionalliga West gegen zwei Salzburger und zwei Vorarlberger Teams die Nase vorne behalten. Aber Träumen ist ja erlaubt.

Der neue 39-jährige Trainer des SC Imst erledigt vorerst fleißig die Hausaufgaben. Nach dem Heimsieg am Freitag spionierte Ramsbacher am Samstag eine Halbzeit beim Match Reichenau – Kufstein, um dann Kitzbühel („Die sind physisch brutal stark“) beim Erfolg gegen Schwaz auf die Beine zu schauen.

Innsbruck – Das 5:0 der Wacker-Fohlen gegen Wörgl lieferte nur einen Vorgeschmack darauf, was heuer in der Regionalliga passieren kann. „Wenn einmal der gegnerische Trainer sagt, dass wir verdient in dieser Höhe gewonnen haben, dann sagt das alles“, freute sich Trainer Richard Slezak. Selbst Michael Waldy, Kapitän von Ligakonkurrent Reichenau, sagte schon: „Wahrscheinlich ist es besser, wir haben sie früher in dieser Saison zum Gegner.“ Denn bald könnte sich die zweite Mannschaft des FC Wacker gefunden haben, könnten Kaderspieler der ebenfalls aufstiegswilligen Profi-Mannschaft nach unten geschoben werden. Das Wunschziel, auch wenn es keiner formuliert, lautet in der Innsbrucker Stadionstraße „Doppel-Aufstieg“.