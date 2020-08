Frau stürzte in Motocross-Halle in Ötztal-Bahnhof: Schwere Rückenverletzungen

Ötztal-Bahnhof – Bei einem schweren Unfall in einer Motocross-Halle in Ötztal-Bahnhof ist am Samstag eine Frau verletzt worden. Die 39-Jährige wurde erst ordnungsgemäß geschult, bevor sie um 14.30 Uhr ein E-Motocross lenkte. In einer Rechtskurve verlor die Deutsche die Kontrolle über das Fahrzeug, sprang über den Streckenrand und landete auf einem dahinterliegenden Streckenbereich. Sie knallte gegen den Aufprallschutz am äußeren Streckenrand und wurde auf einen dahinterliegenden Container geschleudert.