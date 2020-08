Der HC Innsbruck leitete mit Tansey das lange Legionärsprozedere ein

Weil jammern aber noch keinem weitergeholfen hat und der Transferstopp ja aufgehoben wurde, ist es Zeit, den Fans endlich neue Namen zu servieren. Und so vermeldeten die Haie am Montag die Unterschrift von Kevin Tansey, der früher in den nordamerikanischen Ligen sein Geld verdient und in der vergangenen Saison für den pausierenden Ligakonkurrenten Znojmo (3 Tore/11 Assists) verteidigt hat. Der 27-jährige Kanadier soll mit Gardemaß (193 cm/über 100 kg) den Laden im Haifischbecken dichtmachen.

„Er wird eine große Bereicherung sein, an der blaue­n Linie, im Spiel nach vorn­e und natürlich im Körperspiel. Dass er die Liga nach seinem Jahr in Znojmo kennt, hilft uns extrem“, sagt Haie-Coach Mitch O’Keefe. Im Wissen, dass in dieser Saison(-vorbereitung) Geduld wirklich der lange Atem der Hoffnung ist, denn alle ankommenden Übersee-Legionäre müssen sich, sobald sie ein Visum erhalten (was zu Corona-Zeiten auch nicht gerade einfach ist), für zehn Tage in Innsbruck in Quarantäne begeben. „Hoffentlich geraten sie da nicht außer Form“, scherzt O’Keefe. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dass die Haie jedem ankommenden Import ein Ergometer in die Wohnung stellen, scheitert wohl an einem Blick aufs Budget. Vielleicht leitet ja Kondi-Coach Florian Stern Cybertrainings via Video­konferenz an.