Verdächtiger führte zur Leiche: Haftbefehl nach Tod einer 15-Jährigen in Berlin

Berlin – Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen an der Rummelsburger Bucht in Berlin ist Haftbefehl gegen einen 41-jährigen Verdächtigen erlassen worden. Der Mann sitze nun wegen des Verdachts des Mordes und der versuchten Vergewaltigung in Untersuchungshaft, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Die Leiche der Jugendlichen war am Mittwoch auf einem Brachgelände an der Bucht der Spree im Stadtteil Lichtenberg gefunden worden.