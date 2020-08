Arbeitete mit Deep Purple und Iron Maiden: Musikproduzent Martin Birch gestorben

Der 1948 in Surrey geborene Birch zeichnete als Produzent und Toningenieur vor allem in den 70er und 80er-Jahren für unzählige Erfolgsalben verantwortlich. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Rock- und Heavy-Metal-Klassiker wie "Deep Purple In Rock" von Deep Purple, "Long Live Rock 'n' Roll" von Rainbow, "Heaven and Hell" von Black Sabbath und "The Number Of The Beast" von Iron Maiden.