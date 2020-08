Mit „Baby" Jennifer Grey: Kultfilm „Dirty Dancing“ bekommt Fortsetzung

Los Angeles – Diesmal sollen die Spekulationen wahr sein: „Dirty Dancing“ bekommt dem Branchendienst The Wrap zufolge eine Fortsetzung. Sogar einer der Stars aus dem 1980er-Jahre-Klassiker ist demnach an Bord: Jennifer Grey (60) alias Frances Houseman oder einfach nur „Baby" produziert den Film und spielt selbst mit, in welcher Rolle ist bislang jedoch noch nicht klar. Bestätigt hat das Sequel Jon Feltheimer, Geschäftsführer des Lionsgate-Studios.

33 Jahre ist es her, dass die Geschichte um „Baby“ und ihren Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) das Publikum begeisterte und etwa 185 Millionen Euro einbrachte. Einen Oscar gab es für „(I’ve Had) The Time of My Life", das als bester Song ausgezeichnet wurde. Auch bei den Golden Globes heimste der Titelsong ab, in drei weiteren Kategorien blieb es für „Dirty Dancing“ bei einer Nominierung.