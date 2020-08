Trotz brutalen Vorgehens: Tichanowskaja bietet Lukaschenko die Stirn

Tichanowskaja scheint so etwas geahnt zu haben. Ihre Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren hat sie bereits vor geraumer Zeit zur Sicherheit ins Ausland gebracht. "Glaubt Ihr etwa, dass ich keine Angst habe?", rief Tichanowskaja bei einer Wahlveranstaltung in der Kleinstadt Maladsetschna Ende Juli tausenden Zuhörern zu. "Jetzt ist die Zeit, dass jeder seine Angst überwinden muss."

Und genau das haben am Wahltag wohl viele Belarussen gemacht. Das offizielle Ergebnis – 80 Prozent für Lukaschenko und zehn Prozent für Tichanowskaja – mag kaum jemand glauben. In Belarus gingen unzählige Menschen auf die Straße, um für Tichanowskaja und gegen den Wahlbetrug zu demonstrieren.

Doch so sehr sie bei derartigen Fragen ins Schwimmen geriet, so klar zeigte sie sich am Montag bei der Einforderung ihres Wahlsieges: Ihre Landsleute hätten "ihre Angst, ihre Apathie und ihre Unentschlossenheit überwunden" und sie zur Wahlsiegerin gemacht, sagte die 37-Jährige vor Journalisten in Minsk. Die Regierung müsse darüber nachdenken, "wie sie die Macht friedlich an uns übergeben kann". (APA, AFP)