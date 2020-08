Heftige Unwetter in Tirol, Sellrainstraße wegen Muren gesperrt

Sellrain – Eine Unwetterfront durchquerte Montagabend Tirol. Bäche sind über die Ufer getreten und haben Böschungen und Parkplätze überschwemmt. Gleich drei Murenabgänge gab es im hinteren Teil des Sellrain. Die Sellraintal Landesstraße (L13) musste zwischen Gries und Sellrain in beiden Richtungen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Auch die Feuerwehren im Ötztal und im Pitztal waren in den Abendstunden im Dauereinsatz um Unwetterschäden zu beseitigen. Am späten Abend verlagerte sich das Unwettergeschehen in Richtung Inntal.