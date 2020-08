Inter ließ Leverkusens Traum vom EL-Finale platzen

Köln, Düsseldorf – Der Traum Bayer Leverkusens vom Endspiel "vor der Haustür" ist am Montag bereits im Achtelfinale der Fußball-Europa-League zu Ende gegangen. Julian Baumgartlinger und Co. mussten sich in Düsseldorf Inter Mailand 1:2 (1:2) geschlagen geben und sind damit in der verkürzten Finalphase ausgeschieden.