Innsbrucker Uni entwickelte neuartiges Coronavirus-Testverfahren

Innsbruck – Ein Testverfahren der Universität Innsbruck zum Nachweis von Sars-CoV-2 wird erfolgreich in der Praxis angewendet. Seit rund vier Wochen werden Mitarbeiter in Tourismusbetrieben im Rahmen der Initiative „Sicherer Gastfreundschaft" mit dem Verfahren getestet. Die Kosten dafür trägt der Bund.

„Wir sind mit unseren geschulten Teams in ganz Tirol unterwegs und besuchen die verschiedenen Tourismusbetriebe, um Mitarbeiter vor Ort zu testen“, sagt Michael Traugott, Professor an der Universität Innsbruck und CEO der Sinsoma GmbH. Er hat das Verfahren gemeinsam mit seinem Team und dem Uni Spin-Off Sinsoma GmbH bereits zu Beginn der Corona-Pandemie in Tirol entwickelt.