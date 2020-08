„Bürgermeister der Koatlackn" Fredi Püls ist verstorben

Am 2. August 1933 in St. Nikolaus geboren, startete Püls bereits 1948 als 15-Jähriger die berufliche Laufbahn im großmütterlichen Kohle-Holz-Brennstoffbetrieb in der Innstraße. Zwanzig Jahre später musste der erfolgreiche Eishockeyspieler dann Firma und Sport unter einen Hut bringen: Er absolvierte die Meisterschaftsspiele für den Innsbrucker Eislaufvereins (IEV) und den Einsatz als begehrter Kohlelieferant gleichzeitig. Schweren Herzens musste Püls wegen seines Betriebes und auch wegen seines Engagements als Vertreter des Gremialvorstehers für feste und mineralische Brennstoffe in der Handelskammer dreimal die Teilnahme an den Eishockey-Weltmeisterschaften in Russland, Tschechoslowakei und Polen absagen. Die Berufung in die Olympiateams für Cortina d'Ampezzo 1956 und dann für Innsbruck 1964 waren dann aber die Entschädigung.