Einer, der immer für andere da war: Fredi Püls verstorben

Innsbruck – „Mein Herz hält noch viel aus.“ Also sprach Fredi Püls im Brustton der Überzeugung. Das war am 2. August 2003, bei seinem 70er-Fest im Gasthaus Dollinger. Wochen zuvor hatte der Jubilar nach einem Herzinfarkt das Pflegepersonal im Krankenhaus Hochzirl geschockt, als er regelrecht aus seinem Zimmer stürmte, um ein Genesungstelegramm der damaligen Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde Zach persönlich in Empfang zu nehmen.