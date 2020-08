Explosion zerstörte Denkmäler: Beiruts Paläste liegen in Schutt

Der Palast wurde 1912 in venezianischem und osmanischem Stil errichtet. Die Gebäudestruktur blieb bei der Explosion intakt (Bidl rechts).

Mehr als 200 Jahre alte Fenster liegen in Scherben, auch die Holzpaneele mit arabischer Kalligraphie sind kaputt. Wenige Tage nach der Katastrophe führt Tania Ingea durch ihren Palast in der Sursock-Straße – ein paar hundert Meter vom Hafen entfernt, wo das falsch gelagerte Ammoniumnitrat explodierte. Die Familie Sursock – eine der reichsten der Stadt - baute den Palast im 18. Jahrhundert, samt Säulengang aus Marmor.

Viele Einrichtungsgegenstände sind weit älter als der Staat Libanon, der in diesem Jahr sein hundertstes Gründungsjubiläum feiert. Jetzt sieht der Palast aus wie nach einem Erdbeben. „Als wäre das Haus geschändet worden“, sagt Ingea. „Die Gegenwart wurde von der Vergangenheit abgeschnitten.“ Ein Teil der Geschichte der Stadt sei verloren gegangen.

Gleich neben dem Palast liegt das Kunst-Museum Sursock, in dem noch vor wenigen Monaten eine viel beachtete Picasso-Ausstellung zu sehen war. Im Hof stapeln sich nun Jutesäcke mit Schutt am Fuße der herrschaftlichen Treppe, auf der sich Brautpaare so gern fotografieren ließen. Wo bis vor gut einer Woche das Licht durch die bunten Glasfenster leuchtete, klaffen nun Löcher.