Näher als der Mond: Asteroid "2011 ES4" fliegt an der Erde vorbei

Bonn – Asteroiden rasen sehr häufig an der Erde vorbei - meist aber in recht großem Abstand. Näher kommt unserem Planeten Anfang nächsten Monats der Asteroid "2011 ES4". "Am 1. September bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen", machte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einem launigen Tweet auf den Asteroiden aufmerksam. Dann sause "ein Mini-Asteroid ziemlich knapp an der Erde vorbei". Bis auf rund 130 000 Kilometer – etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond - wird "2011 ES4" der Erde demnach nahe kommen.