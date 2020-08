21-Jähriger ergaunerte verschwenderische Verlobung in Hotel in Bayern

Passau – Ein 21-Jähriger hat für mehrere Tage das beste Zimmer in einem bayrischen Luxushotel gebucht, eine romantische Verlobung mit seiner Freundin gefeiert – und ist am Ende abgereist, ohne die Rechnung von etwa 2200 Euro zu bezahlen. Von dem Vorfall in Neukirchen vorm Wald (Landkreis Passau) von vergangener Woche berichtete die deutsche Polizei am Dienstag.