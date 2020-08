Mopedlenker stürzte in Arzl im Pitztal, Auto fuhr weiter: Zeugen gesucht

Arzl im Pitztal – Ohne anzuhalten hat sich am Dienstag laut Polizei ein SUV-Fahrer nach einem Unfall in Arzl im Pitztal aus dem Staub gemacht. Gegen 17.40 Uhr war ein 15-Jähriger mit seinem Moped talwärts unterwegs, als ein Lenker in einem schwarzen Pkw vor ihm aus einer anderen Straße ebenfalls talwärts in seine Fahrbahn einfuhr. Der Autofahrer hätte eigentlich Vorrang geben müssen. Der Jugendliche musste stark abbremsen und stürzte, ohne den Pkw berührt zu haben. Der Lenker des Pkw setzte die Fahrt fort.