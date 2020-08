Seit der Krise ausverkauft: Manche Produkte sind derzeit echt rar

Als im April die Temperaturen frühlingshaft nach oben stiegen, überkam so manchen die Lust, Garten und Balkon aufzuhübschen. Viele Gärtnereien errichteten im Nu einen Online-Shop mit Lieferdienst. Erde, Kräuter und Gemüse waren besonders gefragt. „Man hat gemerkt, dass auch Neueinsteiger bestellt haben, die sonst noch nie mit Pflanzen zu tun hatten“, berichtet Barbara Hörhager-Mader von der Blumenwelt Hödnerhof in Ebbs. Auch in der Hornbach-Filiale in Innsbruck/Rum sei der Gartenbereich inklusive Grills bei Weitem der umsatzstärkste.

© iStock