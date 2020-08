Grausamen Mord in Wilten mit Handy gefilmt: „Der Tote sollte entehrt werden“

Innsbruck – Am 10. April letzten Jahres war mitten in Wilten ein Tötungsritual zu einer der wohl grausamsten Bluttaten, die sich in Tirol in den letzten Jahren ereignet hatten, geworden. So wird einem indischstämmigen Pärchen (22, 21) am 2. September vor dem Schwurgericht nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Leichenschändung der Prozess gemacht. Der 22-jährige Gastronom hat sich zudem wegen Vergewaltigung eines weiblichen Partygastes zu verantworten.