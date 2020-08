Fünffachmord in Kitzbühel: 26-Jähriger bekennt sich schuldig

Innsbruck, Kitzbühel – Es war der 6. Oktober 2019, gegen 6 Uhr früh, als ein junger Mann die Polizeiinspektion in Kitzbühel betrat. Er legte eine Waffe, ein Messer und einen Baseballschläger auf den Tresen. "Ich habe soeben fünf Menschen getötet", sagte er. Am Mittwoch muss sich der mittlerweile 26-Jährige ab 9.30 Uhr vor dem Schwurgericht in Innsbruck verantworten.

Nachdem die Beziehung zur 19-jährigen Tochter der Familie zerbrochen war, war der junge Unterländer knapp drei Monate vor der Tat aus dem Haus ausgezogen. In der Tatnacht begegnete er seiner Ex-Freundin in einem Lokal, es kam zum Streit. Als er später vor dem Haus auftauchte, wurde er abgewiesen. Nun fuhr der Beschuldigte zu seinem eigenen Elternhaus. Aus dem Safe nahm er die Pistole seines Bruders und 15 Patronen.

Wenig später stand der Tiroler wieder vor dem Haus seiner einstigen Zweitfamilie. Nach und nach erschoss er Vater, Mutter, seine Ex-Freundin, deren Bruder und ihren neuen Freund.

Vor dem Verhandlungssaal warteten Journalisten, Fotografen und Kamerateams auf den Einlass. © Reinhard Fellner

Angeklagter bekannte sich schuldig

Als der Angeklagte am Mittwoch in den Gerichtssaal geführt wurde, richteten sich zahlreiche Kameras auf ihn. Das Interesse an dem Fall ist groß: Insgesamt 25 Medienhäuser waren angemeldet. Die Plätze im Saal waren wegen der Covid-Vorgaben genau eingeteilt. Auch für Angehörige waren Plätze reserviert.

Über Verteidigerin Vanessa Heiss drückten die Eltern des 26-Jährigen den Angehörigen der fünf Opfer ihr tiefes Beileid aus.

Zu Beginn der Verhandlung bekannte sich der 26-Jährige schuldig im Sinne der Anklage. Er wirkte weinerlich, als er mit seiner Aussage begann. Der Unterländer schilderte, wie sich die Beziehung zu der 19-Jährigen veränderte, wie er bemerkt habe, dass ihr Interesse an ihm schwinde. Im August vor der Tat habe sie dann Schluss gemacht.

Nachdem er in der Nacht vor der Tat von der Familie von ihrem Haus weggeschickt worden war, und ihm seine Ex-Freundin eröffnet hatte, "dass sie mich eh schon zweimal betrogen habe", sei er nach Hause gefahren. "Ich dachte: Jetzt ist genug!", sagte der 26-Jährige.

Der Angeklagte sagte am beginn der Verhandlung umfassend aus. © Reinhard Fellner

Beschuldigter laut Gutachten zurechnungsfähig

Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner erklärte den 26-Jährigen für den Tatzeitpunkt, bis auf eine Alkoholisierung von 0,6 bis 1,6 Promille, für zurechnungsfähig. Vorab getätigte Einwände von Verteidigerin Vanessa Heiss, dass der Diabetes ihres Mandanten in Zusammenhang mit Alkohol Tatentschluss und -ausführung beeinflusst haben könnte, verneinte die Psychiaterin bereits in ihrem Gutachten. Als Tatmotiv machte Kastner beim 26-Jährigen die nicht verarbeitete Trennung von der Freundin – bei gleichzeitiger Sehnsucht nach stabilen Beziehungen – und die Zurückweisung durch die Familie in der Tatnacht aus.

Dem 26-Jährigen droht lebenslange Haft, trotz Geständnis gilt die Unschuldsvermutung. Mit einem Urteil ist bis zum Abend zu rechnen. (TT.com, fell)

📽️ Video | Großes Medieninteresse an Prozess