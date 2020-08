Es werden wieder Rosen verteilt: Die neue „Bachelorette“ ist keine Unbekannte

Köln – Wisst ihr noch, wer Gerda Lewis ist? Okay, vermutlich habt ihr es nie gewusst. Dafür kennt ihr jetzt den Namen ihrer Nachfolgerin: Melissa Damilia. Die 24-Jährige wurde von RTL als neue „Bachelorette“ auserkoren. Schon im Vorjahr hat die Stuttgarterin im polyamourösen Verpaarungsformat „Love Island“ versucht, im TV die große Liebe zu finden – und ist völlig überraschend kläglich gescheitert. Ob sich RTL bei der Anwärterauswahl nun mehr Mühe gibt?

Von ihrem Zukünftigen hat die gelernte Drogistin natürlich ganz genaue, fast schon revolutionäre Vorstellungen. Auf jeden Fall müsse Mister Rosenright „aufmerksam, treu, ehrlich sein und Humor haben." Gähnial! Außerdem wünsche sie sich einen „pfiffigen und smarten Mann mit Köpfchen“ – was absolut Sinn macht, schließlich hat sie nicht umsonst einst bei DSDS-Barde Pietro Lombardi angebandelt. Aber eventuell muss RTL bei so hohen Ansprüchen, gemessen an den Intelligenzpatienten der letzten Staffeln, nochmal bei seiner Singleauswahl nachjustieren.