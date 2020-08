Corona-Krise erschwert Jobeinstieg für junge Menschen massiv

Eine drohende Lehrstellenlücke bahne sich derzeit auch in Tirol an, in großen Teilen Österreichs sei diese schon Realität. Auf das ganze Land gesehen, gebe es laut AMS aktuell 11.613 Lehrstellensuchende aber nur 6130 offene Stellen. In Tirol stünden nach jetzigem Stand 728 Lehrstellensuchende 918 gemeldeten offenen Lehrstellen gegenüber, allerdings würde sich die Tendenz seit Beginn der Corona-Krise zunehmend verschieben.