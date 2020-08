Kulinarik auf der Alm, Teil 3: Gault&Millau-Genuss auf 1964 Höhenmetern

An Pfeffer fehlt es der 57-Jährigen nicht. Ihr fesches Dirndl weht um ihre Beine, so rasch saust die Pächterin der Ehenbichler Alm, hoch über Rinnen, durch die Räume. Ein kurzer Plausch mit Gästen, Teller abservieren, Enkel Aaron liebevoll über den Kopf streicheln und in der Küche assis­tieren. All das absolviert Moebus innerhalb einer Minute: „Woher ich diese Energie habe? Frische Bergluft und abends ,a Woazn‘.“