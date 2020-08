Wieder tote Schafe in Navis und Schmirn gefunden

Navis, Schmirn – In Navis und Schmirn wurden erneut tote Schafe gefunden, berichtet das Land in einer Aussendung am Mittwoch. Nachdem der örtlich zuständige Amtstierarzt kürzlich zwei tote Tiere in Navis begutachtet hatte, wurden der Behörde aus dem Gemeindegebiet von Navis neuerlich drei tote und ein verletztes Tier sowie ein weiteres totes Schaf aus dem Gemeindegebiet von Schmirn gemeldet.

Die ersten Ergebnisse der genetischen Untersuchungen der Tupferproben von den Schafrissen am 29. Juli in Pfunds und am 2. August in Spiss liegen indes vor. „In beiden Fällen ist neuerlich die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population nachgewiesen worden. Für die Risse in Spiss liegen auch die Ergebnisse der Genotypisierung vor. Es handelt sich dabei um jene Wölfin, deren DNA bereits bei den Rissen in Serfaus und See nachgewiesen wurde“, berichtet Janovsky.