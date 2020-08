20-Jähriger starb nach Sturz mit Motorrad in Strengen

Strengen – Auf der Tiroler Straße (B171) kam es am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Strengen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, kam ein 20-Jähriger gegen 20 Uhr in einer Linkskurve zu Sturz und schlitterte mitsamt seinem Motorrad etwa 80 Meter über die Fahrbahn, prallte gegen die Leitplanke und blieb schwerst verletzt am Fahrbahnrand verletzt liegen.