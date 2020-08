Motorradlenker bei Kollision mit Auto in St. Ulrich schwer verletzt

St. Ulrich am Pillersee – Ein Motorradlenker hat sich am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in St. Ulrich schwere Verletzungen zugezogen. Eine 55-jährige Frau fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Auto von Waidring kommend nach St. Ulrich und wollte dort nach links in die Steinbergstraße abbiegen. Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Motorradlenker, der aus Richtung Fieberbrunn kommend auf der L2 unterwegs war.