Motorradlenker prallte in Pfafflar gegen Wohnmobil

Pfafflar – Ein Motorradlenker wurde am Mittwoch bei einem Unfall auf der Bschlaber Landesstraße (L266) verletzt. Der 23-Jährige war kurz vor Mittag von Bschlabs kommend in Richtung Elmen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Pfafflar geriet er ins Schleudern und rutschte in ein entgegenkommendes Wohnmobil, berichtet die Polizei.