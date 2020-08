Kind fand beim Tauchen im Wörthersee Handgranate

Schiefling – Die Tochter einer Urlauberin hat am Montag im Wörthersee eine Handgranate gefunden. Das gab die Polizei in der Nacht auf Donnerstag bekannt. Das Mädchen hatte in Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) bei einem öffentlichen Seezugang im See getaucht und die Granate entdeckt. Sie legte den gefährlichen Fund am Waldboden ab.