Mattersburg-Bank: NEOS-Demo gegen "30 Jahre weggeschaut"

Eisenstadt, Mattersburg – In Eisenstadt hat am Donnerstag der von den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grünen verlangte Sonderlandtag zum Skandal um die Commerzialbank Mattersburg begonnen. Noch vor Beginn der Debatte im Rahmen einer von der FPÖ beantragten Aktuellen Stunde wurde Leonhard Schneemann (SPÖ) zum Landesrat gewählt. Schneemann erhielt 30 der 35 abgegeben Stimmen.

Schneemann trat heute die Nachfolge in das Mandat des zurückgetretenen Landesrats Christian Illedits an, der nach Bekanntwerden der Annahme eines teuren Geschenks des SV Mattersburg zurückgetreten ist.

➤ Aus Sicht von AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic sind die Sparer selbst am wenigsten verantwortlich für eine Bankpleite, denn sie hätten den geringsten Einblick in die Bankgeschäfte.

Noch vor Beginn des Sonderlandtages haben am Donnerstag in Eisenstadt die NEOS gegen den "größten Bankenskandal im Burgenland" protestiert. Der NEOS-Abgeordnete Douglas Hoyos-Trauttmansdorff und die stellvertretende Landessprecherin Julia Kernbichler bekräftigten dabei die Forderung nach Einsetzung eines unabhängigen Untersuchungsausschusses.

Eine Gruppe NEOS-Sympathisanten hatte sich am Rand der Fußgängerzone postiert, um den Unmut in der Bankencausa kundzutun. Man demonstriere, "weil es uns einfach reicht".

"Immerhin waren da sowohl FPÖ, ÖVP als auch SPÖ vom Ressort her zuständig die letzten Jahre und es muss da jetzt einfach auch die Verantwortung von unserem Landeshauptmann sein, dass man da einfach schaut, was ist da falsch gelaufen - und vor allem, dass es in Zukunft nicht mehr so passieren kann", argumentierte Kernbichler.