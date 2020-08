Weitere Verzögerungen? Explosion am „Mission Impossible"-Set

Für die mit zwei Millionen Pfund teuerste Actionsequenz in Großbritannien waren angeblich sechs Wochen Vorbereitung nötig. Durch die Flammen, die die Explosion auslöste, soll das Gerüst massiv beschädigt worden sein. Auch der anwesende Tom Cruise verfolgte laut Sun das Debakel. Am Tag zuvor soll der Hollywood-Star das Stunt-Set-up noch persönlich überprüft haben und laut Quellen entsprechend verstimmt über den Vorfall gewesen sein.

Ob es beim Starttermin im November des kommenden Jahres bleibt, ist noch unklar. Cruises „Top Gun: Maverick" hingegen wird wegen der Corona-Krise am 23. Dezember 2020 in Österreich starten statt wie geplant am 24. Juni. 34 Jahre nach dem ersten „Top Gun" ist Ex-Flieger-Ass Maverick darin nun ein Fluglehrer, der jungen Macho-Piloten an der Flugakademie zeigt, wie es geht. Als Commander Tom „Iceman" Kazansky ist auch Val Kilmer wieder mit an Bord. (spot)