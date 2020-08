Polizei stoppte illegales Autorennen durch Europa

München – 35 Autofahrer haben sich an einem internationalen Autorennen quer durch Europa beteiligt, in München ist das Rennen dann gestoppt worden. Einer Streife fielen die Sportwagen vor einem Hotel in München auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wie sich herausstellte, nahmen die Fahrer an einem illegalen Rennen von London über Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland und wieder zurück teil.