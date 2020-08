Seilbahnwirtschaft erwartet trotz Corona-Krise gute Sommersaison

Wien – Österreich-Urlauber zieht es offenbar vermehrt in die Berge. Die Seilbahnwirtschaft erwartet trotz Corona-Krise eine "zufriedenstellende" Sommersaison, teils werde man sogar die Ergebnisse des Vorjahres übertreffen können, so WKÖ-Seilbahnobmann Franz Hörl. Die Vorbereitungen auf die Wintersaison liefen bereits. Hörl geht von Restriktionen insbesondere im Bereich Gastronomie inklusive Après Ski aus.

"Zu diesem Thema sowie zu den Regeln für den sicheren Seilbahnbetrieb arbeiten wir derzeit an einer Strategie, die Gesundheit und Urlaubsstimmung bestmöglich in Einklang bringt", sagte Hörl am Donnerstag laut einer Aussendung. Die Regeln der Branche sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden.