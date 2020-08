Antrag für NHT-Wohnung: Aufregung um FPÖ-Politiker Ranzmaier

Ranzmaier wollte nicht, sagt jetzt die FPÖ. Das Ganze sei dem Wunsch einer Mutter geschuldet, „die das Beste für ihr Kind wollte. Dass er Politiker ist – dieses Faktum hat sie in ihrem Übereifer leider vergessen“, so FPÖ-Landesparteigeneralsekretär LA Patrick Haslwanter. „Ranzmaier war in die Pläne seiner Mutter nicht eingeweiht“, so die FPÖ. Er habe ihr dann deutlich gesagt, „dass das nicht ginge als Politiker“, erläutert Haslwanter. „Fakt ist, dass Ranzmaier davon ausgegangen ist, dass seine Mutter dies den Verantwortlichen der NHT unmittelbar danach auch gesagt habe, dass er keine gemeinnützige Wohnung wolle und es auch nicht tragbar für einen Politiker sei“, schreibt Haslwanter in einer Presseerklärung dazu. Die Frau habe dies dann allerdings und auf Ranzmaiers erneute Nachfrage hin, erst am Montag, 10. August, telefonisch mitgeteilt, wie der FPÖ-Generalsekretär wissen will.