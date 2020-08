Nackter und betrunkener Lenker beging in Niederösterreich Fahrerflucht

Grafenwörth – Nackt und mit 1,6 Promille am Steuer hat am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 29-jähriger Autolenker in Feuersbrunn in der Marktgemeinde Grafenwörth (Niederösterreich) einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht verübt. Er wurde rasch ausgeforscht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Den Mann erwarten nun Anzeigen.