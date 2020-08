Abkommen mit Israel stärkt für Emirate Chancen auf Frieden in Nahost

Abu Dhabi – Nach scharfer Kritik am Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel hat der Golfstaat die Einigung als eine Chance für einen Frieden in Nahost verteidigt. In der Entscheidung zu dem Abkommen spiegle sich ein "dringend benötigter Realismus" wider, erklärte der VAE-Staatsminister für Auswärtiges, Anwar Gargash, am Freitag über Twitter.