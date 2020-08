Mercedes dominiert in Spanien: Bottas einen Wimpernschlag vor Hamilton

Barcelona – Das Mercedes-Team hat das erste Freie Formel-1-Training für den Grand Prix von Spanien in Montmelo nahe Barcelona dominiert. Valtteri Bottas fuhr am Freitag in 1:16,785 Minuten knappe 0,039 Sekunden vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton Bestzeit. Silverstone-Sieger Max Verstappen im Red Bull hatte als Dritter bereits 0,939 Sekunden Rückstand auf Bottas.