Spiel zwischen Mensch und Hund hilft Tier langfristig beim Lernen

Wien – Liegt es an Hunden, etwas Neues zu lernen, dann fällt ihnen das laut einer Studie einer Wiener Forscherin leichter, wenn sie nach dem Training mit Menschen spielen. In einer Folgeuntersuchung im Fachblatt Animals zeigte sie nun zusammen mit Kollegen aus Großbritannien, dass der Effekt auch nach einem Jahr noch nachwirkt.

In der Folge ging Nadja Affenzeller von der Universitätsklinik für Kleintiere und Pferde der Veterinärmedizinischen (Vetmed) Universität Wien zusammen mit Kollegen der University of Lincoln (Großbritannien) der Frage nach, ob die Wirkung auch längerfristig anhält. Sie wiederholten das Experiment zu diesem Zweck nach einem Jahr mit den selben Hunden. "Die Ergebnisse zeigen, dass alle Hunde die Aufgabe erneut gelernt haben. Hunde aus der Hund-Mensch-Spielgruppe benötigten jedoch signifikant weniger Versuche und machten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant weniger Fehler", so Affenzeller am Freitag in einer Aussendung.