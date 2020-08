Mit weißen Armbändern und Blumen gegen Schlagstöcke

Weiß ist die Farbe der Opposition. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist häufig in weiß gekleidet. Sie rief bei der Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag ihre Anhänger auf, weiße Armbänder zu tragen, die für "Ehrlichkeit" stehen sollen. Stolz hielten deshalb an den Wahllokalen zahlreiche Wähler ihre Exemplare aus Stoff oder Plastik in die Kameras der Reporter.