Cro veröffentlicht neuen Song und tritt mit anderer Maske auf

Berlin – Nach wochenlangen Spekulationen können sich Fans des Rappers Cro über ein neues Lied freuen. „Fall auf“ (feat. Badchieff) wurde am Donnerstag um Mitternacht auf YouTube veröffentlicht. Zuvor hatte der Stuttgarter auf seinem Instagram-Kanal immer wieder Andeutungen dazu gemacht – aber auch Spekulationen angeheizt, dass er sich von seinem Markenzeichen, der Panda-Maske, verabschieden oder gar seine Karriere beenden könnte.

In einem Video auf seinem Instagram-Kanal war zuvor ein Mann zu sehen, der die Panda-Maske im Boden vergräbt. Wer sich nun darauf gefreut hat, einen Blick auf den maskenlosen Cro zu erhaschen, könnte enttäuscht sein. In dem Video zum neuen Song hat er die Panda-Maske ersetzt – durch eine Maske, die an die „Star Wars“-Figur Yoda erinnert. (dpa)