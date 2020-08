Feuer in der Silvesternacht: Krefelder Affenhaus-Brand kommt jetzt vor Gericht

Krefeld – Drei Frauen lassen in der Silvesternacht Himmelslaternen aufsteigen - und lösen so einen verheerenden Brand im Krefelder Affenhaus aus. Rund 50 Tiere sterben im Feuer. Die Beschuldigten hätten sich nicht vor Gericht verantworten müssen, aber alle drei haben die verhängten Strafen abgelehnt.

Den drei Frauen, eine Mutter und ihr zwei erwachsenen Töchter, wird fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt. Demnach hätten sie in der Neujahrsnacht Himmelslaternen steigen lassen. Diese sollen dann den Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos ausgelöst haben. Zahlreiche Affen starben, darunter acht Menschenaffen sowie Vögel und Flughunde. Ein schwer verletzter Gorilla musste noch in der Nacht von einem Polizisten erschossen werden. Das Affenhaus wurde bei dem Brand völlig zerstört und musste später abgerissen werden.

Eine eigentlich angedachte Pressekonferenz zu ihren Ermittlungsergebnissen kommende Woche verwarf die Krefelder Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nun wieder. So solle der Beweisaufnahme vor Gericht nicht vorgegriffen werden. Zu einem wichtigen Punkt nahm ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aber Stellung: Laut den Ermittlungen sei am Affenhaus baurechtlich alles in Ordnung gewesen. Konkret ging es dabei um Kunststoffscheiben, die nach einem Unwetter vor einigen Jahren eingebaut worden waren. Es stand die Frage im Raum, ob diese Scheiben vielleicht unerlaubterweise verwendet wurden – und das Feuer beschleunigt haben könnten.