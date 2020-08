Corona-Fall bei Kolsass/Weer: Absage auch in der Landesliga

Innsbruck – Die Meisterschafts-Partien von Vomp (plus Reserve) und Weerberg waren nach einem positiven Corona-Test im Vomper Lager schon abgesagt, am Freitag gesellte sich noch das Landesliga-Match von Kolsass/Weer zu den Absagen dazu. Ein Spieler, der am Dienstag letztmals im Training stand und dann Fieber bekam, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Es sei einer, der laut Coach Thomas Gufler zu den verantwortungsbewusstesten Kickern gehöre: „Er weiß selber nicht, wo es passiert ist. Das ist wie ein Zufallstreffer.“ Die Kollegen wurden am Freitag auch zu Tests gebeten, Gufler bereitete sich mit Galgenhumor auf die wohl auch ihn treffende Quarantäne vor: „Ich werde in der nächsten Woche viel Champions- und Europa League schauen.“