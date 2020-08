Quartett steht beim ersten WSG-Test im Stubaital auf dem Prüfstand

Wattens, Neustift – Mit 20 Mann reist die WSG Tirol ins Stubaital an, der Großteil des Kaders dürfte gegen den rumänischen Vizemeister dabei eine Halbzeit absolvieren. „Ich will, dass wir uns nach einer sehr intensiven Trainingswoche gegen die Müdigkeit und einen Topgegner wehren und stabil gegen den Ball agieren“, nennt Cheftrainer Thomas Silberberger den kollektiven Auftrag bei Tirols Bundesligisten.

In der Innenverteidigung wird Ex-Wackerianer Raffael Behounek, der im Training einen guten Eindruck hinterließ, unter die Lupe genommen. Und an vorderster Front, wo derzeit zwischen Zlatko Dedic (35) und Kelvin Yeboah (20) noch eine Lücke klafft, spielt heute Tim Linsbichler vor. Der 20-jährige Wiener, der aus dem Rapid-Nachwuchs stammt, stürmte zuletzt bei Hoffenheim II in der Regionalliga Südwest, mit einer Körpergröße von 193 Zentimetern ist er auch für den Luftkampf wie zuvor der „Major“ (Stefan Maierhofer) interessant.