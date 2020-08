Für TikTok-Video in die Einfahrt gelegt: Auto überrollte 17-Jährigen in Innsbruck

Innsbruck – Dreharbeiten für ein TikTok-Video endeten am Freitagabend in der Innsbrucker Klinik, berichtet die Polizei. Ein 17-Jähriger hatte sich in der Einfahrt eines Hauses flach auf den Asphalt gelegt, um gemeinsam mit einem Freund einen Clip für die Videoplattform aufzunehmen. Ein 53-jähriger Autofahrer dürfte den Jugendlichen in der relativ steilen Auffahrt übersehen haben, der Wagen überrollte ihn seitlich.