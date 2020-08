Kinderpornografie-Studio entdeckt: Deutscher in Rio festgenommen

Rio de Janeiro – Nach der Durchsuchung eines Studios zur Erstellung von kinderpornografischem Material in Rio de Janeiro ist ein Deutscher verhaftet worden. Die Festnahme habe am Donnerstagabend (Ortszeit) im Großraum der brasilianischen Metropole stattgefunden, bestätigte ein Sprecher der Zivilpolizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Das Studio sei in dem Haus des Mannes eingerichtet gewesen, hieß es in einer Polizeimitteilung.