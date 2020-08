Großbritannien gedenkt des Endes des Zweiten Weltkriegs im Pazifik

Burton upon Trent – Mit einem zweiminütigen Schweigen und Kranzniederlegungen haben der britische Thronfolger Prinz Charles (71), zahlreiche Veteranen und Militärangehörige am Samstag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Pazifik gedacht. Der Krieg wurde vor 75 Jahren, am 15. August 1945, mit der Kapitulation Japans endgültig beendet.

Auch Premierminister Boris Johnson war bei der Zeremonie in der Gedenkstätte National Memorial Arboretum in Burton-on-Trent in der Grafschaft Staffordshire dabei. Der konservative Politiker rezitierte eine Strophe aus dem Gedicht "For the Fallen" (Für die Gefallenen) von Robert Laurence Binyon.

Die britische Königin Elizabeth II. (94) dankte in einer Mitteilung allen, "die so tapfer gekämpft haben für die Freiheiten, die wir heute in Ehren halten". Diejenigen, die das Ende des Krieges miterlebt hätten, würden "niemals die fröhlichen Szenen und das überwältigende Gefühl der Erleichterung vergessen", so die Queen.

📽️ Video | Gedenken auch in Japan

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Eine Botschaft von Prinz William (38) sollte am Abend im Rahmen eines im Voraus aufgezeichneten Programms im BBC-Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Kunstfliegerstaffel Red Arrows überflog am Vormittag das schottische Edinburgh, bevor sie dann über Belfast (Nordirland), Cardiff (Wales) und der britischen Hauptstadt London (England) zu sehen sein sollte.