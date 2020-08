Radweg in Kirchberg nach heftigem Regen unterspült und weggerissen

Kirchberg – Der Schotterradweg, der entlang der derzeit leicht Hochwasser führenden Aschauer Ache in Kirchberg verläuft ist in der Nach von Samstag auf Sonntag stark unterspült und teilweise weggerissen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde laut Polizei niemand verletzt.

Gegen elf Uhr am Sonntag hatte ein Radfahrer Meldung bei der Polizei erstattet, dass Radweg zwischen Ache und Landesstraße L 203 unterbrochen sei. Es wird angenommen, dass die teils heftigen Regenfälle in der Nacht dazu geführt hatten, dass der Weg in seiner gesamten Breite von zwei Meter und auf eine Länge von etwa fünf Meter weggerissen wurde. Der Radweg ist bis auf Weiteres unpassierbar. (TT.com)