Zweiter Gösser-Open-Triumph für Lukas Nemecz

Maria Lankowitz – Golfprofi Lukas Nemecz aus Graz hat am Samstag nach einem dramatischen Finish zum zweiten Mal nach 2017 die mit 40.000 Euro dotierten Gösser Open im GC Erzherzog Johann in Maria Lankowitz gewonnen. Aufgrund der Gewitterunterbrechungen an den Vortagen wurde die Schlussrunde auf dem Par-72-Kurs mittels eines Kanonenstarts ausgetragen.