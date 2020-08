Radstar Evenepoel erlitt bei Horrorsturz Beckenbruch und Lungenprellung

Der belgische Rad-Jungstar Remco Evenepoel hat am Samstag bei seinem Horrorsturz im Zuge der Lombardei-Rundfahrt einen Beckenbruch und eine Prellung des rechten Lungenflügels erlitten. Diese Ergebnisse einer Röntgenuntersuchung in Como teilte sein Team Deceuninck-Quick-Step am Samstagabend mit. Bereits am Sonntag soll Evenepoel per Flug in seine belgische Heimat überstellt werden.