Hamilton gewinnt Grand Prix von Spanien vor Verstappen

Montmelo – Zum fünften Mal in seiner Laufbahn hat Lewis Hamilton den Großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. Der Formel-1-Weltmeister, der von der Pole Position gestartet war, ließ am Sonntag Max Verstappen im Red Bull sowie seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas hinter sich. Für den Briten war es der vierte Sieg in der laufenden Saison und bereits der 88. insgesamt.